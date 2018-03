Hammer-Gerücht um Jogi Löw

Jogi Löw hat ein großes Ziel. In Russland will die DFB-Elf den Weltmeistertitel verteidigen und somit den 5. Titel holen. Aber was passiert danach mit dem Bundestrainer? Zwar läuft der Vertrag bis zur EM 2020, trotzdem wird immer wieder über ein vorzeitiges Ende spekuliert.

Wunschkandidat

Die französische "L'Équipe" lässt nun mit einem spektakulären Gerücht aufhorchen. Demnach wollen die Klub-Bosse von Paris Saint-Germain Löw unbedingt im Sommer als neuen Trainer verpflichten und damit einen neuen Angriff auf die Champions League starten. Dem Bericht zufolge hat Löw mit seiner erfolgreichen Arbeit mit der deutschen Nationalmannschaft einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „L'Équipe" berichtete auch von einer Ausstiegsklausel, die Löw nach der WM ziehen kann.

Fakt ist: Wiederholt Löw als erster deutscher Coach den WM-Triumph, kann es das wohl kaum toppen. Bei einem Scheitern wiederum steht Löw zur Debatte. Zudem ist der ehemalige Tirol- und Austria-Trainer bereits seit 12 Jahren deutscher Teamchef, ein Tapetenwechsel scheint daher möglich. Ein Engagement beim FC Bayern hat Löw zuletzt aber selbst ausgeschlossen.