Heute ist Ronaldos erster Arbeitstag

Das lange Warten hat endlich ein Ende! Am Montag steigt Cristiano Ronaldo erstmals ins Mannschaftstraining bei Juventus Turin ein. Die Fans des italienischen Rekordmeisters sind im totalen CR7- Fieber. Sein Debüt im Juventus-Trikot ist am Donnerstag in einem Testspiel gegen die B-Mannschaft geplant.

Alle Karten für das Event sind ausverkauft. Auch Juve-Trainer Massimiliano Allegri freut sich auf die Zusammenarbeit: "Ich bin glücklich, Ronaldo trainieren zu dürfen. Er ist ein großartiger Spieler mit internationaler Erfahrung, der zu Juves Wachstum beitragen wird."

Gestern Abend landete der Megastar samt Familie in Turin.

Am Trainingsgelände wird heute noch einiges mehr los sein. Die Euphorie ist riesig. Für Juve hatten die investierten 112 Millionen bereits unmittelbare Auswirkungen. Unglaubliche 4,7 Millionen Follower mehr hat der italienische Rekordmeister nun auf Instagram. Und die Ticketpreise schnellen in die Höhe. Juve erhöhte die Abo-Preise um 30 Prozent.

Das erste Pflichtspiel bestreitet Juve am 18. oder 19. August gegen Chievo Verona.