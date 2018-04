Inter gratuliert 'Arnie' mit Party-Video

Marko Arnautovic wurde am Donnerstag 29 Jahre alt. In seiner bewegten Karriere gewann er unter anderem die Champions League, allerdings ohne eine Minute gespielt zu haben. 2009/10 wurde "Arnie" nach starken Saisonen bei Twente Enschede an Inter Mailand verliehen. Als die Italiener mit Jose Mourinho in der "Königsliga" triumphierten, ließ sich Arnautovic von den Fans feiern und lachte und freute sich wie ein kleines Kind.

Es waren die frühen Profi-Jahre der ehemaligen Skandalnudel. Nach Inter folgte eine durchwachsene Zeit bei Werder Bremen, ehe der ÖFB-Star bei Stoke spürbar geerdeter wurde und nur noch mit tollen Leistungen auf dem Platz auffiel. Letztes Jahr folgte der Wechsel zu West Ham United. Bei den Londonern und mittlerweile auch im Nationalteam ist Arnautovic Schlüsselspieler und Star des Teams.