Medien: Neymar zweifelt an Tuchel

Offiziell wurde das Geheimnis noch nicht gelüftet. Etliche Insider sind sich aber sicher: Thomas Tuchel wird neuer PSG-Trainer und tritt ab Sommer die Nachfolge von Unai Emery an. Laut Bild hat Tuchel bereits unterschrieben. Sportbuzzer nennt Details: Tuchel erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag plus Option auf ein weiteres Jahr.

Nicht alle freuen sich über diesen Deal. Ganz im Gegenteil: Der Gegenwind für den deutschen Trainer ist enorm. Einige ehemalige PSG-Stars übten offen Kritik. Vincent Guerin, 1995 Frankreichs Fußballer des Jahres, "Ich hätte so einen Trainer nicht genommen. Er ist ein "Copy and paste" von Emery, ein junger Trainer, der keinen Erfolg als Spieler hatte."

Ex-Nationalstürmer Amara Simba: "Was hat er in seiner Karriere gewonnen? Ich kenne ihn nicht. Wenn du eine große Mannschaft bauen willst, muss der Trainer Referenzen haben. Wenn Cristiano Ronaldo in Richtung Bank schaut, sieht er da Zidane: Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger, Ballon-d'or-Gewinner."

Neymar lehnt Tuchel ab

Was weitaus schwerer wiegt: Der wichtigste Mann von PSG, Neymar, soll ebenfalls Zweifel über Tuchels Qualitäten geäußert haben. PSG würde dem Ziel, die Champions League zu gewinnen, mit Tuchel nicht näher kommen, so Neymar. Der Klub solle keinen Trainer mit begrenztem Erfolg einstellen. Tuchels größter und einziger Erfolg mit dem BVB ist der Gewinn des DFB-Pokals 2016/17.

Die Kritik sitzt. Laut der spanischen Zeitung Don Balon nennt Neymar sogar andere, besser geeigneterem Trainer-Kandidaten: Antonio Conte (Chelsea), José Mourinho (ManU), Jürgen Klopp (Liverpool) oder Jogi Löw (Deutschland).