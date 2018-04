Schock: Kicker-Jungstar tot aufgefunden

Der Fußball-Club Le Havre aus der zweiten französischen Liga trauert um Samba Diop. Der 18-Jährige, der 21 Spiele für die zweite Mannschaft von Le Havre in der vierthöchsten Liga bestritten hatte, sei am Freitag tot in seinem Elternhaus aufgefunden worden, teilte sein Verein mit. Über die Todesursache war vorerst nichts bekannt. Das Spiel zwischen Le Havres erster Mannschaft und Stade Reims am Samstag wurde abgesagt.

"Mit großer Trauer vermelden wir den Tod unseres Spielers Samba Diop. Das ist eine extrem schwierige Zeit für uns und für alle. Der Klub spricht seiner Familie das tiefste Beileid aus", so Le Havre auf Twitter.

Der französische Fußball war zuletzt von weiteren Todesfällen von Nachwuchsspielern überschattet worden. Vergangene Woche verstarb der erst zwölfjährige Baptiste Le Foll vom Erstligisten Guingamp. Drei Wochen zuvor starb Thomas Rodriguez von Tours im Alter von 18 Jahren.