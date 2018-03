Am Donnerstag wurde der Vertrag von Zlatan Ibrahimovic bei Manchester United mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Tags darauf ist auch die Zukunft des Schweden geklärt: Er wechselt in die nordamerikanische MLS zu Los Angeles Galaxy.

Gerüchte über einen Transfer hatte es bereits seit Monaten gegeben. Nachdem sich der Schwede im Finish der vergangenen Saison schwer verletzt hatte, unterschrieb er aber einen neuen Einjahres-Vertrag in Manchester. Nach dem Kreuzbandriss spielte er aber keine größere Rolle mehr im Old Trafford.

Die Bekanntgabe seines neuen Vereins fiel standesgemäß aus: "Ibra", der für seine Extravaganz berühmt und berüchtigt ist, kaufte dafür eine ganzseitige Anzeige bei der Los Angeles Times: "Liebes Los Angeles, gern geschehen", hieß es darin. Darunter waren seine Unterschrift und ein Galaxy-Logo zu sehen.

Damit ist die MLS um eine Attraktion reicher. Der Stürmer ist einer der erfolgreichsten Spieler in den vergangenen 15 Jahren. Mit Ajax, Inter Mailand sowie AC Milan, dem FC Barcelona sowie Paris St. Germain feierte er nationale Meisterschaften. Dazu gewann er mit United die Europa League. Zweimal wurde er Torschützenkönig in Italien, drei Mal in Frankreich.

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e