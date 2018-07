Wird Belgien-Star Ronaldos Nachfolger bei Real?

Belgiens Fußball-Nationaltrainer Roberto Martinez traut seinem Schützling Eden Hazard die Nachfolge von Weltfußballer Cristiano Ronaldo bei einem möglichen Wechsel zu Real Madrid durchaus zu. "Er kann in jeder Mannschaft der Welt spielen", antwortete Martinez am Freitag auf eine entsprechende Frage. Die Belgier kämpfen am Samstag bei der WM im "kleinen Finale" gegen England um Rang drei.



"Eden ist einer der komplettesten Spieler des modernen Fußballs. Er ist einer der besten im Eins-gegen-eins, hat Spielverständnis, Führungsqualitäten, er schießt Tore und ist ein Teamplayer mit Siegermentalität", lobte Martinez seinen Offensivspieler. Nach Ronaldos Wechsel zu Juventus Turin waren vor allem der seit 2012 für Chelsea spielende Hazard, aber auch Kylian Mbappe oder Neymar (beide Paris St. Germain) als mögliche Nachfolger bei Real gehandelt worden.