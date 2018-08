'Wunschspieler': Roma buhlt um Salzburg-Star

AS Roma ist an einer Verpflichtung von Salzburg-Mittelfeldspieler Diadie Samassekou interessiert. Der 22-Jährige gilt als Wunschspieler von Sportdirektor Monchi, der ihn Anfang April im Europa-League-Duell mit Lazio Rom beobachtet hatte, berichtete der "Corriere dello Sport" am Montag.

1,8 Millionen Euro pro Saison sollen Samassekou bei Roma winken. In Salzburg soll der Teamspieler aus Mali derzeit 600.000 Euro kassieren, berichtete das Blatt. Sein Vertrag bei Österreichs Fußball-Meister läuft bis 2019 - mit Option auf ein weiteres Jahr.

"Geschwindigkeit und Taktik: Samassekou zählt zu den besten Talenten des europäischen Fußballs", kommentierte der "Corriere dello Sport". Laut der italienischen Sportzeitung sollen neben Italiens Ligadritten sogar die Topclubs Paris Saint-Germain und Manchester City Interesse signalisiert haben.