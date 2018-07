Barcelona-Star wechselt nach China

Der brasilianische WM-Teilnehmer Paulinho kehrt nach einem Jahr beim FC Barcelona zu Guangzhou Evergrande nach China zurück. Das teilte der Klub der Super League auf seiner Website mit. Der Mittelfeldspieler hatte in der vergangenen Saison in 34 Ligaspielen in der spanischen Primera Division neun Tore für die Katalanen erzielt.

Schon zwischen 2015 und 2017 bei Guangzhou



Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland war der 29-Jährige in allen fünf Partien für die "Selecao", die im Viertelfinale gegen Belgien ausgeschieden war, in der Startelf gestanden und hatte beim 2:0-Sieg gegen Serbien ein Tor erzielt. Bereits zwischen 2015 und 2017 hatte Paulinho für Guangzhou gespielt. Die Mannschaft wird vom italienischen Weltmeister von 2006, Fabio Cannavaro, trainiert.