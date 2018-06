Das sagt Ramos zu Salah & Karius

Real-Madrid-Kapitän Sergio Ramos sah sich nach seinem strittigen Zweikampf mit Mohamed Salah im CL-Finale einem wahren Shitstorm ausgesetzt. Vorwürfe wurden laut, er hätte den Starspieler Liverpools absichtlich aus dem Spiel genommen. Salah musste nach einem Foul von Ramos mit einer Schulterverletzung w.o. geben. Auch für die erst im Nachhinein bekannt gewordene Gehirnerschütterung von Liverpool-Keeper Loris Karius wird Ramos angefeindet.

Bei einer Präsentation von Mediaset äußert sich der Verteidiger nun erstmals: "Ich wollte nicht über die Sache mit Salah reden, weil es das nur vergrößert hätte. Aber wenn man sich die Szene ansieht, greift er zuerst nach meinem Arm, ich falle und er verletzt sich den anderen Arm. Dann heißt es, ich hätte eine Judo-Bewegung gemacht. Jetzt sagt der Torhüter, er hätte eine Gehirnerschütterung wegen eines Zusammenstoßes mit mir. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist, dass Firmino sagt, er hätte sich wegen eines Tropfens Schweiß von mir verkühlt".

Mit Salah habe er geschrieben, dem Ägypter gehe es gut. Ramos fügt noch an: "Mit einer Injektion hätte er in der zweiten Halbzeit spielen können. Ich habe das manchmal gemacht, das war nicht so schlimm. Es scheint, als sticht es einfach noch einmal ein bisschen hervor, wenn Ramos etwas macht".

Ramos beklagte, beiden Fällen werde zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Beim 3:1-Sieg von Real gegen Liverpool im Endspiel der "Königsklasse" am 26. Mai im Olympiastadion von Kiew hatte sich Salah bei einem harten Einsteigen von Ramos eine Bänderverletzung in der linken Schulter zugezogen und war ausgewechselt worden. Am Montag wurde zudem bekannt, dass sich Liverpool-Goalie Karius beim Zusammenstoß mit Ramos eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Der Deutsche war danach völlig von der Rolle und patzte bei gleich zwei Real-Treffern.