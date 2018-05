Knalleffekt: Zinedine Zidane tritt zurück

Zinedine Zidane ist zufolge als Trainer des Champions-League-Siegers Real Madrid zurückgetreten. Das gab der Franzose am Donnerstag auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz bekannt. Der 45-Jährige war seit Jänner 2016 Cheftrainer von des spanischen Fußball-Rekordmeisters. Seitdem gewann er dreimal in Serie den Titel in der "Königsklasse".

Schon als Spieler hatte Zidane eine atemberaubende Karriere hingelegt und war ein Weltstar. Aufgewachsen im Arbeiterviertel von Marseille, führte er Frankreich zum Welt- und Europameistertitel, wurde Weltfußballer und entwickelte sich im Trikot von Juventus Turin und Real Madrid zu einer Marke wie heute Ronaldo oder Lionel Messi.