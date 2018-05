Ronaldo wieder fit: Training mit Real

Cristiano Ronaldo hat nach einer Knöchelverstauchung am Mittwoch das Training bei Real Madrid wieder aufgenommen. Außenverteidiger Dani Carvajal meldete sich nach einer Oberschenkelverletzung fit. Damit hat Trainer Zinedine Zidane zehn Tage vor dem Champions-League-Finale am 26. Mai in Kiew gegen Liverpool wieder den gesamten Kader zur Verfügung.



Ronaldo hatte sich am 6. Mai im Clasico gegen den FC Barcelona (2:2) verletzt, als er das 1:1 erzielte. In der Pause wurde der Portugiese ausgewechselt.