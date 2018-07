So dreist klaute Barca Brasilo-Star Malcom

Der spanische Fußballmeister FC Barcelona hat dem italienischen Klub AS Roma den brasilianischen Shootingstar Malcom weggeschnappt. Der 21-Jährige von Girondins Bordeaux sei für 41 Millionen Euro plus erfolgsabhängiger Boni von einer Million Euro verpflichtet worden, teilten die Katalanen am Dienstag mit. Malcom werde einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen, hieß es.

Roma ausgestochen

Noch am Vortag hatten Bordeaux und Roma den Wechsel des Flügelstürmers zum italienischen Verein als perfekt gemeldet. Malcom sei am Montagabend bereits auf dem Flughafen gewesen, um in den Flieger nach Rom zu steigen, aber die Franzosen hätten nach Erhalt des Angebots aus Spanien den Flug storniert, berichteten am Dienstag Medien in Frankreich und Spanien.

Die in Barcelona erscheinende Fachzeitung "Mundo Deportivo" berichtete, die Katalanen hätten ihr Angebot am Montagabend vorgelegt und den Wechsel nach Rom somit platzen lassen. Die Italiener hatten nach Medienberichten 32 Millionen Euro nach Bordeaux überweisen wollen. Barca holte nach diesen Informationen den jungen Brasilianer, weil der Wechsel von Chelsea-Profi Willian nicht zustande gekommen war. "Mundo Deportivo" zufolge soll Chelsea für den brasilianischen WM-Teilnehmer Willian 70 Millionen Euro gefordert haben.

Malcom war 2015 mit 18 Jahren mit dem SC Corinthians brasilianischer Meister geworden. Seit seinem Wechsel nach Bordeaux im Jänner 2016 bestritt er 86 Pflichtspiele für Girondins und erzielte 23 Treffer.