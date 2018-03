Der spanische Fußball-Profi Pelayo Novo ist vor dem Zweitligaspiel seines Klubs Albacete in Huesca schwer verunglückt. Nach Angaben der Sportzeitung "Marca" stürzte der 27-Jährige aus dem dritten Stock des Teamhotels und wurde von Mitspielern gefunden. Er wurde in das Spital in Saragossa eingeliefert und befindet sich laut seinem Klub in stabilem Zustand. Das Spiel wurde verschoben.