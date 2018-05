Das Duell der Giganten zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid endet mit einem Remis. Die beiden spanischen Top-Teams trennten sich im Liga-Hit 2:2 und das obwohl Barca die zweite Halbzeit in Unterzahl bestritt. Somit sind die Katalanen in der Meisterschaft immer noch ungeschlagen. Zu Beginn fehlten dem Schlager allerdings die sonst so aufgeladenen Emotionen. Aber nachdem 1:0 von Luis Suarez und dem schnellen Ausgleich von Cristiano Ronaldo sollte sich dies ändern.

Gurgel-Griff

In der 32. Minute krachte es zwischen dem Barca-Verteidiger Jordi Alba und Reals Luka Modric. Alba packte seinen Gegner mehrmals an der Gurgel und schubste ihn weg. Es kam zur Rudelbildung.

Der Verteidiger hatte Glück und kam mit seiner Aktion noch einmal davon. Der Schiri sah davon offenbar nichts. Wenige Minuten später sollte das aber für Barca anders aussehen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte geht Marcelo nach einem Schlag von Sergi Roberto zu Boden. Der Schiedsrichter zögert nicht lange und zeigt dem Barca-Verteidiger glatt Rot.

© APA/AFP/JOSEP LAGO

Messi brachte Barca in Unterzahl in Führung, Bale glich aus

Die Katalanen mussten zu zehnt weiterspielen. Allerdings profitierten die Blaugranas von ihrem Joker. Messi, der zu Beginn wenig darzubieten wusste, brachte seinen Klub in Unterzahl in Führung. Zuvor sah er aber eine Gelbe Karte, nachdem er an der Seitenlinie einen Real-Spieler weggrätschte. Wenig später kam wieder die Ernüchterung. Bale glich in der 72. Minute mit einem Traumtor aus. Nach einer perfekten Vorlage von Asensio, knallt der Waliser den Ball aus dem Lauf von der Strafraumgrenze ins linke obere Eck. Barca-Keeper Ter Stegen konnte nichts dagegen machen.

Ronaldo verletzt?

Reals Superstar Cristiano Ronaldo knickte in der ersten Hälfte mit dem rechten Fuß um und kehrte zur zweiten Halbzeit nicht mehr auf das Spielfeld zurück. Eine Diagnose gab es vorerst noch nicht.

© Getty Images

Letztes Clasico für Iniesta

Für Barcas Stammspieler Andres Iniesta endete sein letztes Clasico in der 58. Minute. Er spielt nach 22 Jahren seine letzte Saison für die Katalanen. Unter tosendem Applaus wurde der Mittelfeld-Startege verabschiedet. Iniesta wurde für Paulinho ausgewechselt.

Barca bereits Meister

Für Barcelona war es im 35. Spiel das neunte Unentschieden in der laufenden Meisterschaft - verloren hat die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde nicht. Real steht mit drei Punkten weniger als Atletico Madrid weiter auf dem dritten Platz. Die "Königlichen" haben ein Spiel weniger bestritten als der Rivale aus der spanischen Hauptstadt.