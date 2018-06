Arnautovic & Alaba sorgen mit Video für Lacher

Klagenfurt. Die österreichischen Fußball-Nationalspieler haben sich am Samstagabend mit einem wahren Hochgefühl in drei freie Tage verabschiedet. Der historische 2:1-Sieg gegen Weltmeister Deutschland hat Kräfte freigesetzt. "Wir haben immer gehört Cordoba, Cordoba, jetzt anscheinend heißt es Klagenfurt. Wir haben Cordoba zur Ruhe gebracht. Wir haben eine gute Gruppe, können viel Spaß haben. Entscheidend war, dass wir nach der Pause gepresst haben. Man hat schon in der ersten Hälfte ansatzweise gesehen, dass sie Fehler machen, wenn wir Druck machen. Bis auf den einen Schuss haben wir nichts zugelassen", sagte ein euphorischer Marko Arnautovic nach der starken Leistung gegen Deutschland.

Video von Arnautovic & Alaba sorgt für Lacher

Die Spieler blicken beflügelt vom Sieg gegen den amtierenden Weltmeister, optimistisch in die Zukunft. Wie gut der Sieg den Spielern wirklich tut, zeigt auch die gute Stimmung von Arnautovic und Alaba. In einem Video, dass von "Arna" aufgenommen wurde, vergleichen die beiden Top-Stars, die technische Infrastruktur der österreichischen mit der deutschen Nationalmannschaft. Tatsächlich schauen die Pressebereiche für Interviews auf deutscher Seite besser ausgestattet aus.

Video zum Thema Arnautovic und Alaba sorgen für Lacher Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Zufall, oder Gastfreundschaft? "Schau", deutet Alaba auf den Pressebereich der Deutschen und sagt: "die haben Diskolichter dort." Arnautovic schwenkt mit seinem Smartphone auf die österreichische Seite, wo nur eine kleine Lampe an der decke hängt.