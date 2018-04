Brasilien-Länderspiel sofort ausverkauft

Das freundschaftliche Fußball-Länderspiel von Österreich gegen Brasilien war am Freitag in Rekordzeit ausverkauft. Fünfeinhalb Stunden nach Beginn des Vorverkaufs waren alle 48.500 Eintrittskarten für das Match am 10. Juni im Ernst-Happel-Stadion vergeben.

Arnautovic darf bald gegen Brasilien zeigen was er kann



Bereits nach 30 Minuten waren laut ÖFB 30.000 Tickets verkauft.

