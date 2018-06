"Foda-Tag": Arnautovic & Co sorgen für Lacher

Am Sonntag wartet auf das österreichische Nationalteam der nächste Kracher. Um 16 Uhr treffen Arnautovic, Alaba & Co auf Rekord-Weltmeister Brasilien. Gegen den wiedergenesenen Superstar Neymar soll der achte Sieg in Folge, der sechste unter Neo-Teamchef Franco Foda, her.

Weil am Sonntag zusätzlich noch Vatertag ist, haben sich die Kicker etwas Besonderes einfallen lassen: Sie reimen zum "Foda-Tag" und sorgen so für Lacher:

Für Franco Foda selbst ist das Spiel auch eine Reise in seine "Spieler-Vergangenheit". Foda bestritt 1987 in Brasilien eines seiner zwei Länderspiele für das deutsche Nationalteam. Als er in der 82. Minute für Michael Frontzeck das Spielfeld betrat, lachte das ganze Stadion, denn sein Name bedeutet auf Portugiesisch "kostenloser Geschlechtsverkehr".