Morgen trifft das ÖFB-Team auf Slowenien. Teamchef Foda plant Experimente. Wie könnten diese aussehen? Weg von der Viererkette, dafür mit den drei Innenverteidigern Prödl, Hinteregger, Dragović? Dann könnte sich auch David Alabas Position verändern, er könnte links ins Mittelfeld rücken. Und vorne - ein Stürmer oder Doppelspitze? Alles ist möglich!

Bei der Abschluss-Pressekonferenz des ÖFB-Teams ließ sich der Teamchef nicht in die Karten blicken. Er lobte ausdrücklich wie das gesamte Team mitziehe. Gegen Slowenien wolle er sehen, was von seinen Ideen umgesetzt werde. Im Spielaufbau in seinem ersten Spiel beim 2:1-Sieg gegen Uruguay hätte noch nicht alles geklappt. Manches hätte bereits sehr gut funktioniert, aber die Mannschaft brauche Zeit um zueinanderzufinden.

Dass es einen neuen Spirit gäbe, erkennt auch ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger, der so wie die anderen arrivierten Spieler merke, dass sich ein neues Team bilde. Jeder müsse sich neu beweisen.

Für Lacher sorgte der Leverkusen-Legionär mit einer Enthüllung über Marko Arnautovic. "Arnie" hätte sich seinen Platz im Spielerrat verdient. Er wäre ja auch bereits Kassenwart und ein sehr guter Schuldeneintreiber.

