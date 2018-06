Historisch: Das ist die irre ÖFB-Siegesserie

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat mit dem 2:1 am Samstag in Klagenfurt nicht nur seine 32-jährige Durststrecke gegen Deutschland beendet, sondern auch zwei Rekorde eingestellt: Sieben Siege in Serie und fünf seit dem Amtsantritt von Teamchef Franco Foda sind jeweils Bestmarken in der ÖFB-Geschichte.

Sieben Siege nacheinander hatte das ÖFB-Team bisher erst einmal eingefahren - von 1933 bis zur WM 1934. Den Startrekord zu Beginn einer neuen Teamchef-Ära, den Foda mit seinen fünf vollen Erfolgen einstellte, hatten Georg Schmidt und Felix Latzke 1982 markiert. Nächsten Sonntag (10. Juni) stehen die Serien in Wien gegen Rekordweltmeister Brasilien auf dem Prüfstand.

Die längsten Siegesserien zu Beginn neuer Amtszeiten österreichischer

Fußball-Teamchefs:

1. Georg Schmidt/Felix Latzke 1982 - 5 Siege (24. März 1982 - 21.

Juni 1982): gegen Ungarn 3:2 (a), Tschechoslowakei 2:1 (h),

Dänemark 1:0 (h), Chile 1:0 (WM), Algerien 2:0 (WM)

. Franco Foda 2017/18 - bisher 5 Siege (seit 14. November 2017):

gegen Uruguay 2:1 (h), Slowenien 3:0 (h), Luxemburg 4:0 (a),

Russland 1:0 (h), Deutschland 2:1 (h)

3. Franz Putzendopler 1948 - 3 Siege (18. April 1948 - 30. Mai 1948):

gegen Schweiz 3:1 (h), Ungarn 3:2 (h), Türkei 1:0 (a)

. Erich Hof 1982 - 3 Siege (22. September - 17. November 1982):

gegen Albanien 5:0 (h), Nordirland 2:0 (h), Türkei 4:0

(h/alle EM-Q)

Die längsten Siegesserien des österreichischen Fußball-Nationalteams:

7 Siege (10. Dezember 1933 - 31. Mai 1934) - gegen Niederlande

1:0 (a), Italien 4:2 (a), Schweiz 3:2 (a), Ungarn 5:2 (h),

Bulgarien 6:1 (h/WM-Q), Frankreich 3:2 n.V. (WM), Ungarn 2:1 (WM)

7 Siege (seit 6. Oktober 2017) - gegen Serbien 3:2 (h/WM-Q), Moldau

1:0 (a/WM-Q), Uruguay 2:1 (h), Slowenien 3:0 (h), Luxemburg

4:0 (a), Russland 1:0 (h), Deutschland 2:1 (h)

6 Siege (10. November 1976 - 30. April 1977) - gegen Griechenland

3:0 (a), Malta 1:0 (a/WM-Q), Israel 3:1 (a), Griechenland 2:0 (h),

Türkei 1:0 (h/WM-Q), Malta 9:0 (h/WM-Q)

6 Siege (30. April 1997 - 11. Oktober 1997) - gegen Estland 2:0 (h),

Lettland 3:1 (a), Estland 3:0 (a), Schweden 1:0 (h), Weißrussland

1:0 (a), Weißrussland 4:0 (h/alle WM-Q)