LIVE: ÖFB-Team probiert viel Neues

Österreichs Fußball-Nationalteam startet am Freitagabend (20.45 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) in Klagenfurt ohne Aleksandar Dragovic ins Testspiel gegen Slowenien. Der Abwehrspieler von Leicester City sitzt auf der Ersatzbank. In der Startformation stehen mit Sebastian Prödl und Martin Hinteregger zwei gelernte Innenverteidiger.

Topstar David Alaba wird links im Mittelfeld zum Einsatz kommen. Teamchef Franco Foda überraschte im zweiten Länderspiel seiner Amtszeit zudem mit den Mittelfeldspielern Stefan Ilsanker und Alessandro Schöpf in der Startformation. Auch Stefan Lainer von Meister Salzburg spielt von Beginn an. Im Sturm erhielt Guido Burgstaller den Vorzug gegenüber Michael Gregoritsch.

Startaufstellung des österreichischen Fußball-Nationalteams gegen Slowenien (taktische Formation noch offen): Lindner - Prödl, Ilsanker, Hinteregger - Lainer, Baumgartlinger, Schöpf, Alaba - Lazaro, Burgstaller, Arnautovic.

"Ergebnisse sind immer das Wichtigste, wir wollen jedes Spiel gewinnen", so Teamchef Foda vor dem heutigen Duell. Obwohl es "nur" ein Test ist, will der Deutsche "Spaß, Leidenschaft und Begeisterung" sehen, will, dass sich "die Fans mit dieser Mannschaft identifizieren können". Das untermauert Kapitän Baumgartlinger, der sein 60. Länderspiel absolvieren wird:"Wir wollen viel Spielfreude an den Tag legen, um Begeisterung zu schaffen." Stark: In den letzten vier Jahren blieb unser Team im ersten Spiel des Jahres unbesiegt, gewann die letzten drei.