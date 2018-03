Netz lacht über deutsches WM-Trikot

In weniger als drei Monaten ist es endlich so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland beginnt. Einer der großen Favoriten ist dabei natürlich auch wieder Titelverteidiger Deutschland. Die Mannschaft von Jogi Löw visiert nach 1954, 1974, 1990 und 2014 den fünften Titel an.

Am Dienstag wurde nun schon einmal das Auswärtstrikot vorgestellt. Das neue Jersey erinnert dabei an jenes von 1990, als man sich in Italien zum Weltmeister krönte. Bei der Typografie der Spielernamen am Rücken hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen - und sorgt mait für Verwirrung.

© Adidas

Die leicht kyrillische Aufdruck sorgt vor allem im Fall von Julian Draxler für Spott im Netz. Der Name des PSG-Stars kann nämlich durchaus auch al „Oaaxlea" oder "Oaahler" gelesen werden. Das Netz lacht jedenfalls bereits.