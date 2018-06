ORF-Duo lieferte Show bei Ländermatch

Klagenfurt. „Na hoffentlich haben die Deutschen ihre Pyjamas mit“, schmunzelte ORF-Reporter Pariasek. Experte Prohaska konterte: „Mit ihren Körpern können sich auch nur in Socken schlafen.“ Der Schmäh lief beim Kommentatoren-Duo, obwohl das Spiel an der Kippe stand. Hintergrund der Diskussion war, dass die Deutschen um 21.25 den Flug aus Klagenfurt in Richtung Bozen erwischen mussten, um nach dem Spiel noch zurück ins Trainingslager in Eppen zu kommen. Die beiden ORF-Experten nahmen die lange Regenpause gelassen. Während sich Prohaska stets pessimistisch gab, meinte Pariasek: „Herbert, das will ich gar nicht hören.“ Insgesamt zwei Stunden mussten die beiden unter ihren Regenschirmen in der Nässe aushaaren, bis sie erlöst wurden.