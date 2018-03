ÖFB-Team: Wer wird der neue Knipser?

Am Freitag geht es endlich los, dann trifft Österreich im ersten Länderspiel des Jahres auf Slowenien. Bis dahin hat Teamchef Franco Foda jedoch noch einiges zu tun. Er will mit seinen Stars verschiedene Spielsysteme einstudieren. "Wir wollen flexibel sein." Und er muss sich die Aufstellung überlegen. Gar keine leichte Aufgabe, wie zum Beispiel ein Blick auf die Stürmer verrät.

Mit Guido Burgstaller und Michael Gregoritsch stehen zwei echte Stürmer im Kader. Auch Marko Arnautović ist eine Option für ganz vorne. Foda lächelt: "Was gibt es Schöneres für einen Trainer als die Qual der Wahl!"

Burgstaller oder doch Gregoritsch - oder beide?

Burgstaller und Gregoritsch treffen in der deutschen Bundesliga regelmäßig - wer darf im Team stürmen? "Jeder will sich aufdrängen, jeder gibt Vollgas", erklärt Schalke-Angreifer Burgstaller, "am Ende entscheidet der Teamchef." Nachsatz: "Man kann ja auch mit zwei Stürmern spielen." Da hätte der Kärntner nichts dagegen - mit Gregoritsch versteht er sich blendend. "Wir schreiben uns oft, beglückwünschen uns. Und auch beim Team verbringen wir viel Zeit miteinander", erzählt der Augsburg-Stürmer.

Foda weiß, was er an den beiden hat: "Sie sind beide im Strafraum extrem gefährlich, laufen sehr viel - auch in der Defensive, beide sind Teamplayer." Aber wer wird im Team der Nachfolger von Goalgetter Marc Janko?