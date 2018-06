Schenkt uns ein neues Córdoba!

Klagenfurt. Unsere Teamkicker schwimmen vor dem Duell am Wörthersee (18 Uhr, live ORF eins) weiter auf der ­Erfolgswelle! In den letzten sechs Spielen gab es nur Siege – so gut waren wir zuletzt vor 21 Jahren. Sollte uns gegen Deutschland der siebente Streich gelingen, würden Alaba & Co. mit dem legendären Wunderteam von 1934 gleichziehen. Dafür benötigt es heute aber einen weiteren historischen Coup.

Nach neun Pleiten in Folge ist endlich Sieg möglich

Jubiläum. Gegen den aktuellen Weltmeister warten wir seit dem Länderspiel-Sieg 1986 (4:1) auf einen vollen Erfolg. In den letzten 9 Duellen setzte es nur Niederlagen. Doch ausgerechnet der berühmteste Triumph über unseren Nachbarn macht dem Team Mut – heuer jährt sich das legendäre 3:2 in Córdoba (21. Juni 1978) zum 40. Mal.

Volles Haus. ÖSTERREICH-Kolumnist & Córdoba-Held Hans Krankl stellt klar: „Gegen Deutschland sind wir immer Außenseiter. Aber vielleicht wiederholt sich die Geschichte. Aktuell ist die Mannschaft in der Lage, mit dem Favoriten mitzuhalten.“ Die Fans stehen auf jeden Fall voll hinter der ÖFB-Elf. Die Wörthersee-Arena ist mit 29.200 Fans seit Wochen restlos ausverkauft. Teamstar Marko Arnautovic weiß: „Die Deutschen kochen auch nur mit Wasser.“

Deutscher Foda als rot-weiß-rotes Ass im Ärmel

Heimspiel. Ein spezielles Spiel wird es vor allem für Teamchef Franco Foda. Der 52-jährige ist in Mainz geboren, lief zwei Mal für die deutsche Auswahl auf und spielte unter dem aktuellen Bundestrainer Joachim Löw in Stuttgart. Doch Geschenke an die seine Heimat will er keine verteilen: „Wir werden 100 Prozent geben.“

Countdown: Noch 12 Tage bis zur Fußball-WM

