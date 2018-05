Schlägt unser Team auch die Deutschen?

Klagenfurt. Arnautovic & Co. schwimmen weiter auf der Erfolgswelle. Das 1:0 am Mittwoch in Innsbruck (Tor: Schöpf, 28.) gegen Russland war im vierten Spiel unter Teamchef Franco Foda der vierte Sieg. Insgesamt hält Rot-Weiß-Rot jetzt schon bei sechs Erfolgen in Serie, so gut war das ÖFB-Team zuletzt vor 21 Jahren!

40 Jahre nach Córdoba wieder gegen Deutsche

Und ausgerechnet jetzt wartet als nächster Gegner Deutschland auf uns. Exakt 40 Jahre nach dem legendären 3:2-Triumph in Córdoba soll am Samstag (18 Uhr, live ORF eins) endlich wieder ein Sieg über den großen Favoriten her. Der Schlüssel zum Erfolg soll in der Defensive liegen, immerhin ist die ÖFB-Abwehr 2018 noch ohne Gegentor. Augsburg-Legionär Martin Hinteregger: „Wir wollen beweisen, dass wir in Österreich Fußball spielen können.“

Gegen Deutschland setzte es allerdings in den letzten neun Spielen immer Niederlagen. Marko Arnautovic: „Wir werden versuchen, etwas rauszuholen, unser Spiel aufzuziehen, und dann sehen, wo wir stehen.“