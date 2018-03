So will uns Foda zur EURO 2020 führen

In 811 Tagen wird die EURO 2020 in Rom eröffnet. Bis dahin ist es ein langer Weg - auch für unser Nationalteam. Der erste Teil der Qualifikation startet im September mit der Nations League, zuvor stehen sechs Testspiele an. Für Teamchef Franco Foda haben die große Bedeutung.

"Wir wollen taktisch flexibler werden, das ist mir sehr wichtig", erklärte der Deutsche. Von der Breite her scheint das Team so gut aufgestellt wie lange nicht mehr, viele sind in den europäischen Top-Ligen Stammspieler.

"Das Niveau ist sehr hoch", bestätigte Foda, der für die Zukunft fordert: "Die Fans müssen sich mit dem Team identifizieren können." Eine Euphorie soll her, so ein Lauf gestartet werden.

Foda: "Konkurrenzkampf belebt das Geschäft"

Dass die Qualität dafür vorhanden ist, bestätigt Kapitän Julian Baumgartlinger: "Wir sind derzeit noch in der Findungsphase. Unser Kader hat sicher Qualität, aber das müssen wir erstmal beweisen. Ergebnisse müssen her, aber Breite im Kader ist immer gut."

Den Pool an möglichen Spielern hat Foda auf 40 bis 50 ausgeweitet, der Druck auf die Arrivierten wird entsprechend größer: "Jeder kann sich durch seine Leistungen empfehlen. Es ist schön, wenn ich die Qual der Wahl habe. Konkurrenzkampf belebt das Geschäft."

Philipp Scheichl