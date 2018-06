Wunder-Team fordert Neymar

Unser Wunderteam geht mit breiter Brust in den heutigen Test-Knaller! Das 2:1 gegen Deutschland hat der Mannschaft noch einmal Energie gegeben. „Dass wir uns vor keiner Mannschaft verstecken müssen, das ist auch klar“, sagte ­Mittelfeldmann Alessandro Schöpf vor Abschluss der Mini-WM (siehe Tabelle rechts).



Schöpf hat sowohl gegen Russland (1:0) als auch gegen Deutschland den Siegestreffer erzielt. „Wir haben eine super Serie aufgebaut, die wollen wir gegen Brasilien fortsetzen“, erklärte der Schalke-Legionär. Rein von den Namen her seien die Brasilianer der Topfavorit auf den WM-Titel. Zudem absolviert die „Seleção“ in Wien ihre WM-Generalprobe. Schöpf: „Da können wir uns als Mannschaft weiterent­wickeln, aber jeder auch ­persönlich.“

Teamchef Foda stellt klar: "Wir sind Außenseiter"

Doch ausgerechnet ÖFB-Teamchef Franco Foda (5 Spiele, 5 Siege) steigt auf die Euphoriebremse. „Generell sind wir mal der Außenseiter gegen Brasilien. Darüber sollte man nicht zu lange diskutieren“, betonte Foda, der sich noch nicht fest­gelegt hat, ob er mit Vierer- oder Dreierkette spielen will. Foda: „Wir haben beide Optionen.“

Bilanz: Gegen Brasilien sind wir noch ohne Sieg

Die Bilanz spricht auf jeden Fall für die Gäste. Brasilien gewann von 9 Duellen sechs, drei Mal holte Österreich ein Remis. Gelingt ausgerechnet heute der 1. Sieg über den Rekordweltmeister? Marko Arnautovic: „Wir probieren, unser Spiel durchzuziehen. Gegen Österreich ist es nicht so schön zu ­spielen.“ Das soll vor allem 222-Mio.-€-Star Neymar zu spüren bekommen. Abwehrchef Sebastian Prödl appelliert an den 12. Mann: „Wir werden die Fans brauchen, um die Brasilianer an ihre Grenzen zu bringen.“