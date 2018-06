Wundertor von Hinteregger zum Ausgleich

Klagenfurt. Lange war in der zweiten Halbzeit noch nicht gespielt. Österreich drückte auf den Ausgleich. Während die Offensiv-Stars scheiterten, sorgte ausgerechnet ein Abwehrspieler für die Erlösung: Martin Hinteregger traf in der 53. Minute in unnachahmlicher Art und Weise.

Einstudiert. Eckball von links durch David Alaba. Hinteregger positionierte sich unbemerkt von den Deutschen am langen Eck. Der Ball kommt zu ihm. Mit seinem starken, linken Fuß zieht der 25-Jährige volley ab und trifft aus kurzer Distanz.

Das Stadion bebt, die Mannschaft jubelt! An der Seitenlinie ballt Coach Franco Foda die Fäuste. Diese Standard-Variante wirkte einstudiert. Die Ausführung war perfekt. Für Hinteregger war es das 3. Team-Tor im 30. Spiel. Zuletzt hatte er 2017 gegen Irland getroffen.