Sheeran überrascht im Trikot unserer Frauen-Nationalelf

Österreich ist im Sheeran-Fieber. Der Weltstar begeisterte am Dienstag und Mittwoch 108.000 Fans im Wiener Ernst-Happel-Stadion nur mit seiner Stimme und seiner Gitarre.

Allerdings hat er für ein ganz besonderes Highlight gesorgt. Wie bei jedem Konzert spielte er am Ende im Trikot der jeweiligen Fußball-Nationalmannschaft. Am Dienstag zeigte er sich daher im ÖFB-Herren-Dress und am Mittwoch überraschte er im Trikot von Jasmin Eder, der Mittelfeldspielerin des österreichischen Frauen-Teams.

© TZOE/Zeidler

Das freute auch den ÖFB sehr. Auf Twitter schrieb der Verband: „Da ist das Ding! Heute aber die weiße Ausgehwäsch! Und sogar mit Nummer Also kleine Hilfe, da nicht ganz eindeutig zu erkennen: es ist die Nummer 16, und zwar unserer Frauen!“.

Und später freute man sich noch einmal in einem Tweet: „Eine absolut nette Geste - uns hat's gefallen! Danke!“