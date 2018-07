23,6 Millionen! Kroaten spenden gesamtes WM-Preisgeld

Spende. Das kroatische Nationalteam hat sein Land mit dem Finaleinzug in das WM-Finale stolz gemacht. Noch nie kam eine kroatische Auswahl so weit bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Die ganze Nation stand hinter der Mannschaft. Jetzt will das Nationalteam für die Unterstützung etwas zurückgeben. Die Fußballer spenden ihr komplettes Preisgeld von 23,6 Millionen Euro an unterprivilegierte Kinder.

Die Prämie geht an arme Kinder, die sich damit einen Sommerurlaub leisten können. Eine große Geste des WM-Zweiten!