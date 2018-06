Ab 20 Uhr: Kroaten heute live auf oe24.TV

Es geht Schlag auf Schlag bei der WM in Russland. Heute stehen in den Gruppen C und D die Entscheidungsspiele an. Wer schafft es ins Achtelfinale? oe24.TV und ORF eins übertragen je zwei Spiele live!

Australien - Peru, 16 Uhr: live auf oe24.TV

Los geht es mit den 16-Uhr-Spielen aus der Gruppe C. oe24.TV zeigt Australien gegen Peru. Während die Südamerikaner schon fix draußen sind, braucht Australien einen Sieg, um die Chance aufs Achtelfinale zu wahren. Kommentiert wird die Partie von Robert Seeger, an seiner Seite ist Experte Toni Polster.

Dänemark - Frankreich, 16 Uhr: live in ORF eins

Die Parallelpartie Dänemark – Frankreich läuft live auf ORF eins. Die Franzosen sind schon fix weiter, wollen aber den Gruppensieg. Den Dänen reicht ein Punkt fürs Achtelfinale. Die Highlights dieses Spiels gibt es ab 18 Uhr auch auf oe24.TV. Volker Piesczek und Josef Hickersberger fassen die besten Szenen für Sie zu Hause zusammen.

Island - Kroatien, 20 Uhr: live auf oe24.TV

Weiter geht’s um 20 Uhr mit den Entscheidungsspielen in Gruppe D. Island gegen Kroatien läuft live auf oe24.TV. Kommentiert wird der Hit von den beiden Legenden Robert Seeger und Edi Finger jr. – Kultfaktor garantiert! Kroatien hat das Achtelfinalticket bereits in der Tasche, Island braucht einen Dreier, um im Rennen zu bleiben.

Nigeria - Argentinien, 20 Uhr: live in ORF eins

In ORF eins läuft die letzte Chance von Lionel Messi live. Er braucht mit Argentinien unbedingt einen Sieg gegen Nigeria für den Aufstieg. Dazu noch ein bisschen Schützenhilfe der Kroaten. Auf oe24.TV kommentieren Alex Nausner und Experte Frenkie Schinkels ab 22 Uhr die Highlights der Partie. Einem spannenden Fußball-Tag steht nichts im Wege!

Super-Mittwoch auf oe24.TV

Morgen steigt auf oe24.TV der Kracher Serbien – Brasilien (20 Uhr).



Der morgige Mittwoch bei der WM hat es in sich. Mit Deutschland und Brasilien kämpfen zwei absolute Top-Favoriten ums Überleben. Los geht es mit der Gruppe F. oe24.TV überträgt ab 16 Uhr Mexiko gegen Schweden live. Das Parallelspiel Südkorea – Deutschland läuft in ORF eins. Fliegt der Weltmeister tatsächlich raus?



Richtig spannend wird es dann am Abend in Gruppe E. Brasilien darf gegen Serbien nicht verlieren, oe24.TV zeigt den Kracher live. Die Schweiz will mit einem Sieg gegen Costa Rica den Aufstieg fixieren (ORF eins).