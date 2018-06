Brasilien-Hit heute live auf oe24.TV

Der heutige Mittwoch ist ein richtiger Hammer-Tag. Und oe24.TV überträgt heute gleich zwei Schlager live und exklusiv: Ab 16 Uhr die starken Mexikaner gegen Schweden in der Gruppe F und ab 20 Uhr den absoluten WM-Hit Brasilien gegen Serbien in der Gruppe E. In beiden Gruppen ist noch nichts entschieden. Die Achtelfinalisten stehen noch nicht fest.

Mexiko - Schweden, 16 Uhr: live auf oe24.TV

Kultreporter Robert Seeger kommentiert diesen Hit zusammen mit Frenkie Schinkels. Für Spannung und Unterhaltung ist jedenfalls gesorgt. Mexiko reicht bereits ein Remis für den Aufstieg, die Schweden müssen gewinnen. In unserem WM-Studio analysieren anschließend Seeger und Schinkels zusammen mit dem ehemaligen ORF-Sportchef Hans Huber.

Südkorea - Deutschland, 16 Uhr: live in ORF eins, 18 Uhr: Highlights bei oe24.TV

Die Parallelpartie Süd­korea gegen Deutschland läuft live auf ORF eins. Die Deutschen brauchen ein 2:0, um aus eigener Kraft weiterzukommen. Die Highlights dieses Spiels gibt es ab 18 Uhr auch auf oe24.TV. Volker Piesczek und ­Josef Hickersberger fassen die besten Szenen für Sie zu Hause zusammen.

Serbien - Brasilien, 20 Uhr: live auf oe24.TV

Das Highlight des Tages: Die Serben wollen den Rekordweltmeister raus­kegeln. Und für Sie vor dem Mikrofon sitzen die Reporter-Legenden Robert Seeger und Edi Finger. Das Duo ist inzwischen schon Kult. Ganz Österreich freut sich schon auf diese Doppel-Conference. Im Studio analysiert anschließend Toni Polster mit Seeger & Finger.

Schweiz - Costa Rica, 20 Uhr: live in ORF eins, 22 Uhr: Highlights bei oe24.TV

Die Parallell-Partie übertägt der ORF live. Auf oe24.TV kommentieren Schweiz gegen Costa Rica Alex Nausner und Frenkie Schinkels ab 22 Uhr die Highlights.

Einem spannenden Fußball-Tag steht nichts im Wege!