Einbruch-Skandal schockt Panama-Stars

Schock für Panama kurz vor der WM: Während des Testspiels am Mittwoch gegen Norwegen in Oslo (0:1) wurde in drei Hotelzimmer des WM-Debütanten eingebrochen. Der Schaden solle laut norwegischer Polizei rund 53.000 Euro betragen. Die Einbrüche ereigneten sich zwischen 17 und 21 Uhr. Die Partie im Ullevaal-Stadion wurde um 19 Uhr angepfiffen.

Überwachungsbilder werden geprüft

Die Einbrecher sollen eine alte oder gestohlene Magnetkarte des Hotels benutzt haben. Derzeit werden Überwachungsbilder und elektronische Spuren geprüft. Verdächtige gibt es noch nicht.

Die Mittelamerikaner müssen sich von dem Schock jetzt schnell erholen. In der Gruppe C steigt der Auftakt von Panama am 18. Juni gegen Mitfavorit Belgien.