England kracht auf Schweden

Der Traum vom zweiten WM-Titelgewinn für England nach 1966 soll Kapitän Harry Kane und Co. bei der Endrunde in Russland weiterhin beflügeln. „Es ist eine große Möglichkeit. Wir werden diese Chance vielleicht nie wieder haben“, betont Teamchef Gareth Southgate. Dazu muss heute vorerst aber ein Sieg im Viertelfinale gegen Schweden her. „Sie sind ohne Zweifel ein gutes Team. Sonst stünden sie nicht da, wo sie jetzt sind“, sagt Verteidiger John Stones.

Doch auch England, das mit einem Erfolg erstmals seit 1990 auf WM-Ebene unter den besten vier Teams stünde, hat nach dem Elfmeter-Krimi gegen Kolumbien viel Selbstvertrauen getankt. „Wir haben einen großartigen Charakter im Team. Das gibt uns viel Kraft für die kommenden Aufgaben“, stellt Kane, der mit sechs Treffern die Torschützenliste der WM anführt, klar.

Schweden setzt auf altbewährtes Rezept

Und Schweden? Das Zentrum dichtmachen (erst zwei Gegentore bei der WM) und vorne auf Effizienz setzen, lautet das Motto der Skandinavier. Wie Kapitän Andreas Granqvist anmerkte, seien die Gegner normalerweise auf dem Papier besser. „Aber wenn man unsere Spiele verfolgt hat, sieht man, dass die Gegner immer mehr Ball­besitz hatten, wir aber mehr gefährliche Chancen herausgespielt haben“, so der 33-Jährige. Besondere Unterstützung kommt vor dem Duell mit England aus Los Angeles. Superstar Zlatan Ibrahimovic ist überzeugt: „Ich denke, dass Schweden Weltmeister werden kann.“ Abwarten …

Die kroatischen Superstars rund um Kapitän Luka Modrić gehen heute als Favorit ins Viertelfinale gegen Gastgeber Russland. Sind aber auch gewarnt. „Russland ist ein sehr unangenehmer Gegner. Die Spieler sind sehr einsatzfreudig und gut organisiert. Sie stehen verdient im Viertelfinale und wollen. Das Spiel gegen Russland wird ganz sicher ein Spektakel“, ist Modrić überzeugt. Mit dem Einzug ins Halbfinale will die „goldene Generation“ mit dem Nationalhelden von 1998 gleichziehen. Einer von damals, Davor Suker (mittlerweile Verbandspräsident), sagt: „Ich hoffe, wir können die Überraschung dieser WM werden.“

Russen wollen jetzt noch mehr

Genau das hat aber auch Russland vor. Nach dem im Viertelfinale sensationell Spanien ausgeschaltet wurde, soll die nächste Überraschung her. „Es ist wie eine Sucht – du willst mehr und mehr“, erklärt Innenverteidiger Ilja Kutepow.

Gutes Viertelfinal-Omen für Gastgeber

Was für Russland spricht: Die letzten 5 WM-Gastgeber, die ein Viertelfinale erreichten, kamen in dieser Runde alle weiter. Noch dazu ist Spielmacher Alan Dsagojew wieder fit. Das wird ein ganz heißer Tanz für Kroatien!