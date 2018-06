Für die Russen geht es um alles

Wien. Riesen-Zuspruch von den Sehern bekommt oe24.TV Tag für Tag. Der zweite WM-Sender wird zum Kult-Programm. Nirgendwo rennt so der Schmäh. In gewohnter Qualität bekommen Sie bereits ab 7 Uhr in der WM-Show am Morgen bzw. in den Best-of-Sendungen am Vormittag alles über den WM-Montag nachgereicht. Dazu die Einstimmung auf die heutigen Partien.

Kolumbien - Japan: 14 Uhr live in ORF eins

Im ORF sehen Sie die erste Partie der Gruppe H aus Saransk live. Der Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Kolumbien - Japan: 16 Uhr Wiederholung oe24.TV

oe24.TV bringt das Spiel zeitversetzt – mit allen Highlights und Analysen. Der Kommentator ist Volker Piesczek. Unterstützt wird der ehemalige Bundesligaspieler von Ex-Teamchef Josef Hickersberger.

Polen - Senegal: 17 Uhr live in ORF eins

Mit Spannung erwartet wird der erste Auftritt von Bayern-Goalgetter Robert Lewandowski im Trikot der Polen gegen Senegal. Der Kommentar kommt von Oliver Polzer.

Polen - Senegal: 19 Uhr Wiederholung oe24.TV

oe24.TV reicht auch hier alles nach. Kommentator Alex Nausner wird von gleich zwei Experten unterstützt: Zu Hickersberger gesellt sich Toni Polster, der damit rechnet, dass Lewandowski trifft.

Russland - Ägypten: 20 Uhr live in ORF eins

ORF-Kommentator Thomas König begrüßt Sie aus St. Petersburg und schildert, ob sich der Gastgeber den Traum vom Aufstieg in die K.-o.-Phase erfüllt.

Russland - Ägypten: 22 Uhr Wiederholung oe24.TV

Edi Finger junior kommentiert die Aufzeichnung auf oe24.TV. Als Experten sitzen Hans Krankl und Austria-Legende Felix Gasselich im Studio.

Alle drei Spiele: 0.00 Uhr Wiederholung oe24.TV

Service für Nachtschwärmer: alle Partien komplett ab Mitternacht auf oe24.TV.