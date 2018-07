Ganz Kroatien feiert seine WM-Helden

Zagreb steht kopf. Wie eine Niederlage fühlt sich dieser zweite Platz in der Weltmeisterschaft für Kroatiens Nationalelf und deren Fans wahrlich nicht an. Selbst gestern in der Kabine wurde mächtig gefeiert. Aus der anfänglichen Enttäuschung über die 2:4-Pleite gegen Frankreich wurde schnell Freude über das Fußballwunder dieser Mannschaft.

Am Montag wurden die Kicker am Flughafen Zagreb feierlich empfangen. Am frühen Nachmittag fuhren die Silbergewinner mit dem offenen Bus zum Ban-Jelacic-Platz. Am Straßenrand wurden sie von Tausenden Menschen gefeiert und willkommen geheißen. Sie schrieben fleißig Autogramme auf Bälle, Fahnen oder Trikots. Winkten ihren Fans zu und feierten gemeinsam mit ihnen den Mega-Triumph dieses Turniers.













Vorbildliche Verlierer

Die Kroaten präsentierten sich als vorbildliche Verlierer, motzten nicht lange über den Handelfmeter, den Schiedsrichter Nestor Pitana erst nach Videobeweis gab, und der vor dem 1:2 zur Vorentscheidung wurde. Stattdessen stand die mitfühlende Art von Kroatiens Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic sinnbildlich für den tapferen Umgang mit dem Schmerz der Niederlage. Franzosen wie Kroaten herzte sie gleichermaßen bei der Siegerehrung, auch der Regen machte ihr nichts aus. So ließ sie es sich nicht nehmen, völlig durchnässt das Team in der Kabine wieder aufzurichten.