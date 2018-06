Heute legt Harry Kane mit England los

Die Highlights der Sonntags-Hits Deutschland – Mexiko und Brasilien – Schweiz sehen Sie heute noch einmal auf oe24.TV in der WM-Show (ab 7 Uhr) und anschließend in den ausführlichen Best of-Sendungen am Vormittag. Um 13.30 Uhr startet der Countdown für die Nachmittags-Partie.

Schweden - Südkorea, 14 Uhr: live in ORF eins

In ORF eins moderiert Bernhard Stöhr aus dem Studio, Experten sind Marcel Koller und Thomas Janeschitz. Kommentiert wird das Match aus Nischni Nowgorod von Dietmar Wolff. Schweden-Bomber Zlatan Ibrahimovic ist auch in Russland – aber nur als Daumendrücker, Testimonial und TV-Experte.

Schweden - Südkorea, 16 Uhr: Wiederholung oe24.TV

Auf oe24.TV sehen Sie ab 16 Uhr alle Highlights. Kommentator Volker Piesczek hat als Experte Asien-Experte Mario Haas an seiner Seite. Die komplette Partie als Aufzeichnung gibt’s in der Nacht.

Belgien - Panama, 17 Uhr: live in ORF eins

Was die von Insidern als Geheimfavorit gehandelten Belgier können, werden wir ab 17 Uhr erfahren. Kommentiert wird die Partie live im ORF von Michael Roscher.

Belgien - Panama, 19 Uhr: Wiederholung oe24.TV

Auf oe24.TV werden Sie nach Schlusspfiff dank Kommentator Alex Nausner und Experte Josef Hickersberger nichts vom ersten Auftritt von Eden Hazard & Co. versäumen.

Tunesien - England, 20 Uhr: live in ORF eins

Um 20 Uhr starten die Engländer einen neuen Anlauf, endlich wieder einen Coup zu landen, auf den die Insel seit 52 Jahren wartet. Seit dem Titel 1966 reichte es lediglich zu einem 3. Platz 1990. Kommentator im ORF: Michael Bacher. Experten im Studio: Herbert Prohaska & Roman Mählich.

Tunesien - England, 22 Uhr: Wiederholung oe24.TV

Auf oe24.TV wird England-Fan Hans Krankl Kane & Co. genau auf die Beine schauen, mit Kult-Kommentator Edi Finger bildet die Goleador-Legende ein originelles TV-Duo.

Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, bleiben Sie dran! In der WM-Show (ab 23 Uhr auf oe24.TV) gibt’s noch einmal alle Highlights des Tages, bevor um Mitternacht die Aufzeichnungs-Strecke aller Partien mit dem Premieren-Auftritt der Engländer gegen Außenseiter Tunesien startet.