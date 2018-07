Heute startet Viertelfinale!

Cavani oder Mbappé – wer lässt eine ganze Nation heute weiter vom großen Coup träumen? Die beiden, die bei Paris SG Teamkollegen sind und bei der WM bisher drei Mal trafen, schossen ihre Nationen mit je einem Doppelpack ins Viertelfinale. Jetzt planen sie die nächste Gala. Auch, wenn Uru-Star Cavani bis zuletzt um seinen Einsatz bangen muss. „Wir hängen nicht von einem Spieler ab, sondern von der kollektiven Arbeit auf dem Platz“, tönt Stürmer Suárez, der gegebenenfalls in die Bresche springen muss. Ziel ist, wie schon vor acht Jahren, der Einzug ins Halbfinale. Setzen kann man dabei auf die Betonabwehr: Im Jahr 2018 kassierte man erst einen Gegentreffer, will diese Stabilität auch gegen Frankreich zeigen. „Wir haben eine gute Abwehr, die die ganze französische Mannschaft kontrollieren kann“, erklärt Suárez.

Frankreich - Uruguay, um 16 Uhr auf ORF eins/ 18 Uhr auf oe24.TV

Auch Mbappé? Der schnelle Youngster ist in absoluter Topform, will Frankreichs Traum vom 1. Titel seit 1998 am Leben halten. „Wir werden bereit sein“, betont der 19-Jährige. Im Kampf um das erste WM-Halbfinale seit 12 Jahren kann Frankreich auf eine beeindruckende Serie bauen: Seit 1978, also seit 40 Jahren, hat die „Équipe Tricolore“ bei einer WM-Endrunde nicht mehr gegen südamerikanische Mannschaften verloren. Auch heute?

Brasilien - Belgien, um 20 Uhr auf ORF eins/ 22 Uhr auf oe24.TV

Neymar, Gabriel Jesus, Willian und Coutinho auf der einen Seite. Ihnen gegenüber Eden Hazard, Romelu Lukaku und Kevin De Bruyne – das könnte ein echtes Tor-Feuerwerk geben. Rekordweltmeister Brasilien geht als leichter Favorit in den Hit. Belgiens Abwehrchef Vincent Kompany sieht in der Seleção zwar mehr individuelle Qualität, weiß aber: „Wenn wir kollektiv schlau auftreten und jeder für den anderen kämpft, haben wir eine Chance.“ Für Belgiens goldene Generation geht es darum, den Traum vom ersten WM-Titel am Leben zu erhalten!

Willian warnt seine Chelsea-Kollegen

Brasilien will sich nicht nur auf Neymar verlassen. Im Achtelfinale hat auch Flügelflitzer Willian aufgezeigt. Er kennt keine Gnade für seine Chelsea-Kollegen Hazard und Courtois: „Ich spiele für mein Land, sie für ihres. Ich werde alles dafür tun, um dieses Spiel zu gewinnen.“

Belgien ist bei einer WM erst einmal übers Viertelfinale hinausgekommen (Platz 4, 1986). Brasilien hingegen ist auf der Jagd nach Titel Nummer sechs. Casemiro wird jedoch gesperrt fehlen. Marcelo dürfte hingegen rechtzeitig fit für den Hit werden.