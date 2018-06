Heute startet die WM bei oe24.TV

Nicht nur im ORF, sondern auch auf oe24.TV geht es ab heute so richtig rund. Von 7 bis 24 Uhr steht das TV-Programm in den kommenden Wochen ganz im Zeichen der Fußball-WM in Russland. Den Startschuss macht heute die Morgenshow von 7 bis 9 Uhr. Danach liefern wir Ihnen am Eröffnungstag bis 19 Uhr alle News. oe24-TV-Reporter David Herrmann-Meng meldet sich dabei live hinter den Kulissen aus Moskau.

Eröffnung: Die Mega-Party noch einmal zum Genießen

Ab 19 Uhr liefern wir Ihnen die aufregendsten Momente der großen Eröffnungs-Show aus dem Moskauer Luschniki-Stadion mit Robbie Williams, Jason Derulo und Brasiliens Stürmer-Legende Ronaldo ins Haus – in HD-Qualität. Im Studio analysieren unsere Legenden Toni Polster und Hans Krankl. Moderatorin ist Nadine Friedrich.

Auftsaktspiel: Krankl und Polster sind die Experten

Ab 20 Uhr rollt auf oe24.TV erstmals der Ball: Für alle, die um 17 Uhr bei der ORF-Liveübertragung des Eröffnungsspiels Russland gegen Saudi-Arabien keine Zeit haben, bietet oe24.TV die ideale Alternative. Um 20 Uhr gibt es die komplette Spielzusammenfassung mit Kommentar von Reporter-Legende Edi Finger jun. Als Experten im Studio analysieren Polster und Krankl – mehr geht nicht. Oder doch? Spielzüge, Tore und Taktik-Details wird Ihnen Ferry Ptacek auf dem Touchscreen näher bringen. Damit Sie voll im Bilde sind.

WM-Spektakel: oe24.TV zeigt bei der WM jedes Spiel

Der Eröffnungstag ist nur der Anfang. Alle 64 Spiele werden auf oe24.TV gezeigt. 56 davon 2 Stunden zeitversetzt, 8 letzte Gruppenspiele live. Darunter am 27. Juni Brasilien gegen Serbien – natürlich in HD.