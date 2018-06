Heute zwei Live-Hits auf oe24.TV

Jetzt wird es richtig spannend bei der WM in Russland, die ersten Entscheidungen stehen an. In den Gruppen A und B geht es heute darum, wer ins Achtelfinale kommt, und wer nach Hause fahren muss. Mit oe24.TV sind Sie live dabei!

Saudi-Arabien – Ägypten: 16 Uhr LIVE auf oe24.TV

Aufsteigen können die beiden Mannschaften nicht mehr! Aber: Keiner will mit null Punkten heimfahren. Wer kann sich mit einem Sieg ver­abschieden. Ägypten hofft dabei natürlich wieder auf Superstar Mo Salah. Mit oe24.TV sind Sie live mit dabei!

Uruguay – Russland: 16 Uhr LIVE in ORF eins

Die beiden Teams sind bereits fix fürs Achtelfinale qualifiziert. Die große Frage: Wer holt sich den Gruppensieg? Gastgeber Russland führt die Tabelle mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:1 an. Heißt: Den Russen reicht schon ein Remis für Platz 1. Vorsicht ist jedoch geboten, auch Uruguay ist beim Turnier noch ohne Punktverlust! ORF 1 zeigt die Partie live.

Spanien – Marokko: 20 Uhr LIVE auf oe24.TV

Hochspannung herrscht in Gruppe B. Mitfavorit ­Spanien braucht gegen Marokko einen Punkt, um fix weiterzukommen. Für den Gruppensieg muss ein Sieg gegen die Afrikaner her. Bei einer Niederlage droht sogar das vorzeitige WM-Aus. Auf oe24.TV sehen Sie den Überlebenskampf der Spanier live.

Iran – Portugal: 20 Uhr LIVE in ORF eins

Nicht weniger spannend ist das Parallelspiel. Portugal braucht einen Punkt fürs Achtelfinale. Im Falle einer Niederlage droht aber auch Ronaldo und Co. das WM-Aus. ORF eins ist live dabei.