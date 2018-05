Irre: Brasilien-Star mit Sex-Tipp für WM

Er ist eine der großen Fußball-Legenden in seinem Land: Romario. Er wurde Weltmeister 1994 und weiß natürlich wovon er redet. Der 52-Jährige will ManCity-Star und Brasiliens Stürmer Gabriel Jesus einen guten Rat mitgeben: "Ausreichend Sex zu haben ist eine meiner Empfehlungen genauso wie die freien Tage zu nutzen. Er soll sich auf Fußball konzentrieren am Tag des Spiels und während der Partie. Ihm soll bewusst sein, dass die nächste Gelegenheit die letzte sein könnte. Er muss treffen, weil er vielleicht so eine Chance nicht mehr bekommt".

Das berichtet die brasilianischen Sportzeitung Lance. Romario weiter: "Die WM ist ein komplett anderer Wettbewerb. Man muss 100% konzentriert sein und alle Probleme zur Seite legen, sonst wird es nichts mit den besten Leistungen."

In Gruppe E trifft Brasilien in Russland auf die Schweiz (17. Juni), Costa Rica (22. Juni) und Serbien (27. Juni).