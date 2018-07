Messi hat als "Coach" versagt

Enttäuscht. Vorweg: Ich bin ein Messi-Fan. Aber in Russland hat er all meine Sympathien verspielt. Er hat versagt, ist zu Recht mit Argen­tinien ausgeschieden.



Gescheitert. Er wollte unbedingt Weltmeister werden, hat die Macht an sich gerissen und ist als „Trainer“ kläglich ­gescheitert. Sein „Co“ an der Linie, Sampaoli, wurde zum Kasperl degradiert.

Fehler. Messi hat sich gegen das Juve-Traumduo Higuaín und Dybala ausgesprochen, sich selbst als Stürmer auf­gestellt – ein fataler Fehler. Er ließ sich immer wieder zurückfallen, statt an vorderster Front zu attackieren.



Ausgelaugt. Messi wirkte träge und müde, zeigte auch nicht die Power und Bereitschaft, die wir von ihm von Barça kennen. Der Rucksack bei der Nationalmannschaft war ihm eindeutig zu schwer.



Schatten. So leid es mir tut: Messi wird in Argentinien immer im Schatten von Maradona stehen. Denn der wurde Weltmeister.