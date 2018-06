Ronaldo hat alles versucht

Ronaldo kann man nichts vorwerfen. Er hat alles versucht, eine gute Körpersprache an den Tag gelegt. Aber es hat nicht sein sollen. Auch er hat sich an der Betonabwehr von Uruguay die Zähne ausgebissen. Den Südamerikanern hat die frühe Führung sicher in die Karten gespielt. Mit dem Wissen, sieben ­Monate kein Gegentor mehr bekommen zu haben, lässt sich’s gut spielen. Nachdem es dann doch eingeschlagen hat, haben sie blitzschnell umgeschaltet und sofort wieder ein Tor nachgelegt – das ist Qualität.

Cavani hat gezeigt, dass er einer der Besten ist

Cavani hat mich gestern wieder beeindruckt. Er zeigt, warum er zu recht einer der besten Stürmer der Welt ist. Zwei Chancen, zwei Tore – eine perfekte Quote. Bleibt nur zu hoffen, dass sich seine Verletzung nicht als zu schlimm herausstellt. Ihn brauchen die Urus wie einen Bissen Brot, um bei der WM wirklich noch weiter zu kommen.

Uruguay kann bei WM noch sehr weit kommen

Dass sie noch weiter kommen, halte ich nicht für ausgeschlossen. Gut, Frankreich wird im Viertelfinale ein anderes Kaliber als Portugal. Aber wenn man sieben Monate ungeschlagen ist, ist alles möglich. Zudem ist für mich klar: Wenn Uruguay weiter so wenige Gegentore bekommt und Suárez und Cavani im Sturm weiter in dieser Hochform bleiben, werden sich noch viele Nationen die Zähne an Uruguay ausbeißen. Die Spieler für Großes haben sie. Unglaublich, was die in so einem kleinen Land für Kicker produzieren.