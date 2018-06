Sexismus-Eklat um West Ham-Star Patrice Evra

In einer WM-Expertenrunde auf ITV kam es zu einem Sexismus-Eklat. Als die englische Nationalteam-Spielerin Eni Aluko Evra die Spielweise von Costa Rica gegen Serbien analysierte, bewertete das der West Ham-Star Patrice Evra in einem ironsichen Ton mit „sehr gut“. Er begann daraufhin langsam und wie viele User meinen „herablassend“ zu klatschen und sagte wieder „sehr gut“.

Patrice Evra (@Evra) is a chauvinist dick. He wouldn’t have applauded if a man had said exactly the same thing that @EniAlu says here. pic.twitter.com/LTlepiLifv