Spanier sind jetzt gefordert

Es ist immer schwer, bei der WM gegen den Gastgeber zu spielen. Aber Russland darf für die Spanier kein Stolperstein sein. Auch wenn sie in der Vorrunde zwei Siege ge­feiert haben, überzeugt haben mich die Russen nicht.

In der Abwehr prallen 2 Welten aufeinander



Spanien ist jedoch jetzt gefordert, muss sich auch steigern. Vor allem in der Abwehr! Ramos und Piqué waren bisher alles andere als souverän. Da prallen in der Innenverteidigung zwei Welten aufeinander. Sportlich mit der Rivalität Real – Barcelona und auch politisch. Jetzt können sie zeigen, dass sie Profis sind. Auf dem Spielfeld müssen sie füreinander durchs Feuer gehen. Was privat passiert, ist eine andere Geschichte. Sie müssen ja nicht gemeinsam ins Kino gehen.