Superstar Neymar im Anflug auf Wien

Am Freitag kommt Brasilien rund um Superstar Neymar in Wien an, sorgt für einen Fan-Hype. Tausende Fans hoffen, dem teuersten Spieler der Welt über den Weg zu laufen und ein Foto oder Autogramm zu ergattern. Am Sonntag (16 Uhr) steigt dann das Länderspiel gegen Österreich im Ernst-Happel-Stadion. Anders als noch beim letzten Wien-Test im Jahr 2014, als die Seleção im Kempinski-Hotel wohnte, wird der Rekord-Weltmeister seine Zelte dieses Mal im Luxus-Hotel Ritz-Carlton am Schubertring aufschlagen.

Nach Test-Hit geht es ab nach Russland

Bis Sonntag bleiben die Brasilianer in Wien. Direkt nach dem Spiel dürften Neymar & Co. vermutlich direkt in Richtung WM-Quartier Swissôtel Resort Kamelia in Sotschi weiterfliegen.