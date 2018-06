Über 300 Stunden FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ auf oe24.TV

Erstmals wird ein Privat-Sender in Österreich die komplette Fußball-WM übertragen. "Wir spielen ab 14. Juni die Fußball-WM nonstop von 7 Uhr früh bis spät in die Nacht", bestätigt oe24.TV-Geschäftsführer Niki Fellner: "Insgesamt werden wir an 25 Spieltagen mehr als 300 Stunden von der Fußball-WM übertragen."

oe24.TV hat von der FIFA und vom ORF die Fußball-WM-Zweitrechte für alle Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018™ erhalten. Niki Fellner: "Im Regelfall wird der ORF die Spiele als Erster live übertragen, oe24.TV bringt dann sofort nach Spielende zuerst die Highlights und dann eine komplette Zweit-Ausstrahlung jedes Spiels, sodass alle Fußballfans, die erst nach Büroschluss oder später am Abend nach Hause kommen, das gesamte Spiel noch einmal sehen können."

Acht Spiele live

Acht WM-Spiele zum Schluss der Vorrunde wird oe24.TV live und exklusiv übertragen. Darunter befindet sich das Spiel Brasilien gegen Serbien am Mittwoch 27. Juni 20 Uhr, bei dem es für beide Teams um den Aufstieg geht.

oe24.TV wird seine Fußball-WM-Übertragungen mit einem wahren Star-Aufgebot an Kommentatoren und Experten absolvieren. Kommentiert werden die Spiele von den beiden Reporter-Legenden Edi Finger junior und Robert Seeger, der für oe24.TV bereits sein 12. WM-Finale kommentieren wird – ein Weltrekord. Zusätzlich als Kommentatoren im Einsatz sind Star-Moderator Volker Piesczek, Radio-Legende Alex Nausner und oe24-Moderator Ferry Ptacek.

Unter anderem Polster & Krankl als Experten

Die Liste der mehr als 20 Experten, die die WM-Spiele auf oe24.TV analysieren werden, wird von Toni Polster und Hans Krankl angeführt. Dazu kommen zahlreiche Prominente Ex-Teamspieler, Trainer und Fußball-Kenner – von Frenkie Schinkels bis zu Armin Assinger, der beim Eröffnungsspiel und beim Finale einmal nicht Ski-Abfahrten sondern Fußball analysieren wird.

oe24.TV-Geschäftsführer Niki Fellner: „Unser Ziel wird sein, den Zweitausstrahlungen auf oe24.TV mit Edi Finger, Robert Seeger, Toni Polster, Hans Krankl und Frenkie Schinkels Kult-Charakter zu geben. Die Fußballfans sollen sich auf die Zweitausstrahlung der WM-Spiele mit den Reporter- und Spieler-Legenden auf oe24.TV richtig freuen."