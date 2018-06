WM-Schock: Deutsche zittern um Özil

Es will einfach keine Ruhe um Mesut Özil einkehren. Nach der Erdogan-Affäre plagen den 29-Jährigen die nächsten Sorgen - sogar ein WM-Aus könnte drohen. Doch was ist passiert?

Bei der 1:2-Testpleite der Deutschen gegen Österreich verletzte sich Özil am Knie. Nach einem Zweikampf mit Sebastian Prödl blieb der Spielmacher am Boden liegen. In der 76. Minute wurde er für Julian Draxler ausgetauscht. Schon zuvor hatte Özil immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen.

Özil fehlte im Mannschaftstraining

Am Mannschaftstraining konnte Özil die letzten Tage nicht teilnehmen. Genauere Details um den Verletzungsgrad sind noch nicht bekannt. Im Lager von Deutschland wollte sich offiziell keiner äußern. Fakt ist: Wird Özil nicht bis zur WM fit, wäre das ein herber Rückschlag für die DFB-Elf am Weg zur Titelverteidigung.