Samba-Fieber im TV

Gelingt Superstar Neymar endlich der ersehnte Befreiungsschlag – und bleibt Island weiter die Mannschaft der Stunde? Im ORF und auf oe24.TV verpassen Sie keine Entscheidung von der besten WM aller Zeiten.

Brasilien – Costa Rica: 14 Uhr live in ORF eins

Schon am Nachmittag geht es in St. Petersburg heiß her! Brasilien will gegen Außenseiter Costa Rica heute endlich Sambafußball zeigen. Aus dem Stadion meldet sich Dietmar Wolff. Als Experten fungiert das Duo Herbert Prohaska und Roman Mählich, durch die Sendung führt Alina Zellhofer.

Brasilien – Costa Rica: 16 Uhr Wiederholung auf oe24.TV

oe24.TV liefert um 16 Uhr alles nach. Kommentiert wird das Spiel von Reporter-Legende Robert Seeger – als Experte bietet Josef Hickersberger die perfekte Analyse.

Nigeria – Island: 17 Uhr live auf ORF eins

Die Afrikaner stehen brutal unter Druck. Nur mit einem Sieg lebt die ­Achtelfinalchance weiter. Kommentiert wird das Spiel von Michael Bacher.

Nigeria – Island: 19 Uhr Wiederholung auf oe24.TV

Alex Nausner und Josef Hickersberger liefern in der großen oe24.TV-WM-Show alle Höhepunkte zum Spiel.

Serbien – Schweiz: 20 Uhr live in ORF eins

ORF-Kommentator Michael Roscher meldet sich aus Kaliningrad vom Duell der Sensationsteams.

Serbien – Schweiz: 22 Uhr Wiederholung auf oe24.TV

Geballte Expertenpower bei oe24.TV: Edi Finger jr., Zoran Barišić und Toni Polster analysieren knallhart.